НАТО разработало три сценария будущего военного блока

4 апреля, 2019, 12:52

Оборонный колледж НАТО подготовил сценарии развития военного блока накануне 70-й годовщины образования Североатлантического альянса

Об этом говорится в докладе, размещенном на официальном сайте учебного заведения.

Авторы доклада проработали три пути развития - "хороший", "плохой" и "ужасный".

"Оценка деятельности НАТО за 70 лет - положительная. Силы альянса преобладали во время холодной войны и адаптировались к принципиально иной среде в эпоху, наступившую после", - говорится в докладе.

Отметим, что в каждом из трех сценариев РФ рассматривается в качестве противника. В НАТО считают, что "российская угроза" - единственный способ оправдать усиление организации.

В соответствии с докладом, при хорошем сценарии НАТО сможет справиться со всеми задачами, стоящими перед ним и разработать новую стратегию, чтобы наилучшим образом справиться с переменной картиной в геополитике. Эксперты считают, что альянс должен внести вклад в отношения между ведущими мировыми странами, как в военном, так и в политическом плане.

Напомним, во время мероприятия, посвященного 70-летию образования НАТО, вице-президент США Майк Пенс заявил, что Германия должна увеличить свои расходы на оборону, и указал на неприпустимость игнорировать угрозу российской агрессии и пренебрегать собственной самообороной.