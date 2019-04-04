НАТО разработало три сценария будущего военного блока
Об этом говорится в докладе, размещенном на официальном сайте учебного заведения.
Авторы доклада проработали три пути развития - "хороший", "плохой" и "ужасный".
"Оценка деятельности НАТО за 70 лет - положительная. Силы альянса преобладали во время холодной войны и адаптировались к принципиально иной среде в эпоху, наступившую после", - говорится в докладе.
Отметим, что в каждом из трех сценариев РФ рассматривается в качестве противника. В НАТО считают, что "российская угроза" - единственный способ оправдать усиление организации.
В соответствии с докладом, при хорошем сценарии НАТО сможет справиться со всеми задачами, стоящими перед ним и разработать новую стратегию, чтобы наилучшим образом справиться с переменной картиной в геополитике. Эксперты считают, что альянс должен внести вклад в отношения между ведущими мировыми странами, как в военном, так и в политическом плане.
Напомним, во время мероприятия, посвященного 70-летию образования НАТО, вице-президент США Майк Пенс заявил, что Германия должна увеличить свои расходы на оборону, и указал на неприпустимость игнорировать угрозу российской агрессии и пренебрегать собственной самообороной.
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