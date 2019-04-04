Нацбанк разрешил иностранным компаниям открывать счета в банках Украины

4 апреля, 2019, 10:43

Национальный банк Украины разрешил иностранным компаниям открывать счета в банках Украины

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Указано, что для постепенного перехода Украины к свободному движению капитала Национальный банк предоставляет возможность открывать счета новым субъектам финансового рынка Украины - юридическим лицам-нерезидентам, в том числе иностранным инвестиционным фондам и компаниям по управлению активами, действующим от имени таких инвестиционных фондов.

Право открывать счета в украинских финансовых учреждениях и осуществлять через такие счета валютные операции юридическим лицам-нерезидентам Украины предусматривают Законы "О валюту и валютные операции» и «О внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу содействия привлечению иностранных инвестиций", а также Соглашение об ассоциации между Украина и Европейским Союзом.

Для этого Нацбанк обновил Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов.

Документ, в частности, регулирует порядок открытия / закрытия банками: счетов клиентов-резидентов и нерезидентов Украины (физических и юридических лиц); корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов; счетов международных финансовых организаций, а также управляющего по договору управления имуществом.

"Упрощение в порядке открытия счетов клиентов, предусмотрено настоящими Правилами, положительно повлияет на условия ведения бизнеса в Украине благодаря таким новациям: отмена представления клиентами банков при открытии счетов карточки с образцами подписей - отныне распоряжение счетом будет осуществляться на основании перечня лиц, которые согласно законодательству имеют на это право, и не требует нотариального удостоверения, изменение наименования юридического лица не предусматривает закрытие действующих счетов", - говорится в сообщении.