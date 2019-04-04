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На Сумщине пограничники задержали антиукраинскую литературу


фото: dpsu.org.ua
В Сумской области пограничники задержали партию антиукраинских книг, которые пытались ввезти в Украину

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ в Facebook.

В пункте пропуска "Бачевск" пограничники пресекли попытку ввоза из России в Украину печатной продукции антиукраинского содержания, говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что на украинскую территорию пытались завезти русскоязычное издание под названием "Третья империя. Россия, которая должна быть". Автор книги Михаил Юрьев - один из самых активных пропагандистов Русского мира.

Книгу планировали распространять на территории нашего государства. Продолжаются проверочные мероприятия, говорится в сообщении ГПСУ.

 

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