На молодых астероидах могли существовать "железные вулканы", - ученые

4 апреля, 2019, 14:02

На больших железных астероидах в период их молодости мог существовать "ферровулканизм". С такой гипотезой на конференции по исследованиям Луны и планет выступили ученые из Калифорнийского университета

Об этом пишет Science News.

Считается, что большие железные астероиды являются тяжелыми ядрами планетезималей (зародышей планет, которые не превратились в более крупные тела), что "остановились в развитии". Сначала они оставались расплавленными, однако лишенное оболочки железо быстро застывало, образуя кору.

Плотность его выше, чем у расплавленного металла, и эта разница (участвует и в возникновении вулканов земной литосферы) должна была приводить к необычному "ферровулканизму". Об этом механизме рассказал в своем выступлении Якоб Абрамс (Jacob Abrahams) из Калифорнийского университета в Санта-Крузе.

Действительно, более легкий и подвижный расплавленный материал должен был идти ближе к поверхности и выжиматься наружу сквозь трещины в коре. Этот ферровулканизм мог продолжаться до тех пор, пока астероид окончательно не остыл и не затвердел целиком.

Брэндон Джонсон (Brandon Johnson) из Брауновского университета предложил другой механизм действия такого вулканизма. По его версии, расплавленный "протоастероид" мог содержать кремний и серу, растворенные в железе. В ходе естественной стратификации материалы разделились, образовав плотное ядро ​​расплавленного железа с примесью серы, а также более легкую кремниевую кору.

По мере остывания ядра в нем могут оставаться жидкие, сравнительно легкие и плавучие участки с повышенным содержанием серы. Они и могли всплывать к поверхности, выдавливая сквозь трещины жидкий металл.