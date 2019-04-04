На молодых астероидах могли существовать "железные вулканы", - ученые
Об этом пишет Science News.
Считается, что большие железные астероиды являются тяжелыми ядрами планетезималей (зародышей планет, которые не превратились в более крупные тела), что "остановились в развитии". Сначала они оставались расплавленными, однако лишенное оболочки железо быстро застывало, образуя кору.
Плотность его выше, чем у расплавленного металла, и эта разница (участвует и в возникновении вулканов земной литосферы) должна была приводить к необычному "ферровулканизму". Об этом механизме рассказал в своем выступлении Якоб Абрамс (Jacob Abrahams) из Калифорнийского университета в Санта-Крузе.
Действительно, более легкий и подвижный расплавленный материал должен был идти ближе к поверхности и выжиматься наружу сквозь трещины в коре. Этот ферровулканизм мог продолжаться до тех пор, пока астероид окончательно не остыл и не затвердел целиком.
Брэндон Джонсон (Brandon Johnson) из Брауновского университета предложил другой механизм действия такого вулканизма. По его версии, расплавленный "протоастероид" мог содержать кремний и серу, растворенные в железе. В ходе естественной стратификации материалы разделились, образовав плотное ядро расплавленного железа с примесью серы, а также более легкую кремниевую кору.
По мере остывания ядра в нем могут оставаться жидкие, сравнительно легкие и плавучие участки с повышенным содержанием серы. Они и могли всплывать к поверхности, выдавливая сквозь трещины жидкий металл.
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