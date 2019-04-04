На Днепропетровщине повторно рассмотрят дело террориста "Гиви"
Об этом сообщили в пресс-службе Павлоградского межрайонного суда.
В производстве суда находится уголовное производство в отношении Толстых М.С. известного, как "Гиви", по обвинению в совершении ряда особо тяжких преступлений, говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что в связи с командировкой для осуществления правосудия судьи Коненко Т.А. с 29 марта 2019 года, данное уголовное производство, распоряжением руководителя суда назначено к повторному распределению.
Указанное уголовное производство предназначено для подготовительного судебного заседания на 29 мая 2019 года в 11:00, говорится в сообщении.
В суде пояснили, что согласно ч. 1 ст. 319 УПК Украины, в случае если судья лишен возможности участвовать в судебном заседании, он должен быть заменен другим судьей, который определяется автоматизированной системой документооборота суда.
Отмечается, что после замены судьи судебное разбирательство начинается сначала.
- Напомним, 7 февраля 2017 в 6:12 в результате подрыва в собственном кабинете погиб боевик "ДНР", командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви".
- Террористы "ДНР" обвинили в случившемся украинских диверсантов.
- 8 февраля 2019 года журналист Юрий Бутусов заявил, что два года назад украинские спецслужбы в результате сложной операции уничтожили в Донецке одного из главарей "ДНР" Михаила Толстых.
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