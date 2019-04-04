На Днепропетровщине повторно рассмотрят дело террориста "Гиви"

Об этом сообщили в пресс-службе Павлоградского межрайонного суда.

В производстве суда находится уголовное производство в отношении Толстых М.С. известного, как "Гиви", по обвинению в совершении ряда особо тяжких преступлений, говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в связи с командировкой для осуществления правосудия судьи Коненко Т.А. с 29 марта 2019 года, данное уголовное производство, распоряжением руководителя суда назначено к повторному распределению.

Указанное уголовное производство предназначено для подготовительного судебного заседания на 29 мая 2019 года в 11:00, говорится в сообщении.

В суде пояснили, что согласно ч. 1 ст. 319 УПК Украины, в случае если судья лишен возможности участвовать в судебном заседании, он должен быть заменен другим судьей, который определяется автоматизированной системой документооборота суда.

Отмечается, что после замены судьи судебное разбирательство начинается сначала.