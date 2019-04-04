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На Днепропетровщине 4 человека умерли от угарного газа

В Днепропетровской области от угарного газа погибли четыре человека

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, 3 апреля, вечером в селе Железнодорожное Петропавловского района в частном доме обнаружили тела 4 человек, в том числе ребенка 2005 года рождения.

"Предварительная причина - отравление угарным газом. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались. Причина и обстоятельства гибели выясняются", - говорится в сообщении.

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