На Днепропетровщине 4 человека умерли от угарного газа
4 апреля, 2019, 09:10
В Днепропетровской области от угарного газа погибли четыре человека
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В частности, 3 апреля, вечером в селе Железнодорожное Петропавловского района в частном доме обнаружили тела 4 человек, в том числе ребенка 2005 года рождения.
"Предварительная причина - отравление угарным газом. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались. Причина и обстоятельства гибели выясняются", - говорится в сообщении.
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