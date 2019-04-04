Минсоц предлагает разрешить украинцам не выходить на работу, если задерживают зарплату

4 апреля, 2019, 12:05

В Министерстве социальной политики разработали новый законопроект, который позволяет сотруднику "прогуливать" рабочие дни, если работодатель не выплачивает ему зарплату более 15 календарных дней

Об этом говорится в новом проекте закона, опубликованном на сайте министерства. .

Если законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по усилению защиты прав работников на своевременную выплату заработной платы" примут в Раде, то в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней работник сможет прекратить выполнение работы на весь период задержки, предупредив о своих действиях собственника или уполномоченный им орган в письменной форме не позднее чем за два рабочих дня.

"В случае прекращения работником выполнения работы в связи с задержкой выплаты заработной платы собственник или уполномоченный им орган выплачивает работнику компенсацию в размере, определенном коллективным или трудовым договором, но не менее двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада) пропорционально продолжительности прекращения работником выполнение работы .

Временное приостановление работником выполнения работы не может быть основанием для применения к нему дисциплинарного взыскания ", - говорится в документе.