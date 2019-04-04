//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Минсоц предлагает разрешить украинцам не выходить на работу, если задерживают зарплату

В Министерстве социальной политики разработали новый законопроект, который позволяет сотруднику "прогуливать" рабочие дни, если работодатель не выплачивает ему зарплату более 15 календарных дней

Об этом говорится в новом проекте закона, опубликованном на сайте министерства. .

Если законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по усилению защиты прав работников на своевременную выплату заработной платы" примут в Раде, то в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней работник сможет прекратить выполнение работы на весь период задержки, предупредив о своих действиях собственника или уполномоченный им орган в письменной форме не позднее чем за два рабочих дня.

"В случае прекращения работником выполнения работы в связи с задержкой выплаты заработной платы собственник или уполномоченный им орган выплачивает работнику компенсацию в размере, определенном коллективным или трудовым договором, но не менее двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада) пропорционально продолжительности прекращения работником выполнение работы .

Временное приостановление работником выполнения работы не может быть основанием для применения к нему дисциплинарного взыскания ", - говорится в документе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 апреля, 2019 четверг

больше новостей

4 апреля, 2019 четверг

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать