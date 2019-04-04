МИД оформил иностранцам 11 тыс. электронных виз за год

Об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, сообщает Укринформ.

С апреля 2018 года были введены электронные визы для граждан 44 стран, и уже к концу прошлого года МИД было оформлено около 6 тыс. электронных виз, говорится в сообщении.

"С 1 января 2019 года введены е-визы гражданам уже 52 стран мира и расширен перечень оснований для их оформления. За первый квартал этого года нами оформлено почти 5 тыс. электронных виз", - отметил Погорельцев.

Он отметил, что основными пользователями электронной виз для въезда в Украину являются граждане Китая - на них приходится около 60 процентов от общего количества запросов. Кроме того, в прошлом году было оформлено около 2 тыс. электронных виз гражданам Австралии, более 1 тыс. - гражданам Саудовской Аравии, около полутысячи - гражданам Мексики.

"То есть электронная виза пользуется спросом, потому что это действительно удобный современный сервис, который максимально упрощает процедуру получения виз для иностранцев", - отметил представитель МИД.

Напомним, в Украине для иностранцев введен электронной визы: дистанционная подача документов в любое удобное время, получение без посещений консульского учреждения . Время оформления такой визы - до 9 рабочих дней, стоимость - 85 долл. США, срок действия - разовая до 30 дней.