МИД оформил иностранцам 11 тыс. электронных виз за год
Об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, сообщает Укринформ.
С апреля 2018 года были введены электронные визы для граждан 44 стран, и уже к концу прошлого года МИД было оформлено около 6 тыс. электронных виз, говорится в сообщении.
"С 1 января 2019 года введены е-визы гражданам уже 52 стран мира и расширен перечень оснований для их оформления. За первый квартал этого года нами оформлено почти 5 тыс. электронных виз", - отметил Погорельцев.
Он отметил, что основными пользователями электронной виз для въезда в Украину являются граждане Китая - на них приходится около 60 процентов от общего количества запросов. Кроме того, в прошлом году было оформлено около 2 тыс. электронных виз гражданам Австралии, более 1 тыс. - гражданам Саудовской Аравии, около полутысячи - гражданам Мексики.
"То есть электронная виза пользуется спросом, потому что это действительно удобный современный сервис, который максимально упрощает процедуру получения виз для иностранцев", - отметил представитель МИД.
Напомним, в Украине для иностранцев введен электронной визы: дистанционная подача документов в любое удобное время, получение без посещений консульского учреждения . Время оформления такой визы - до 9 рабочих дней, стоимость - 85 долл. США, срок действия - разовая до 30 дней.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-