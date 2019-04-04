Мужской ответ: журналистка оценила реакцию Порошенко на ультиматум Зеленского

4 апреля, 2019, 15:59

Такое мнение в своем Facebook высказала журналистка espreso.tv Татьяна Шустрова.

"Стадион – так стадион. Обмен видеосообщениями от двух кандидатов – Владимира Зеленского и Петра Порошенко – это не просто поверхностные уколы словесными рапирами. Выводы куда глубже. Создается впечатление, что диалог ведут борцы разных весовых и возрастных категорий. Безусый мальчуган, со всем присущим ему юношеским максимализмом и гормонами, и взрослый мужчина, который не нуждается в том, чтобы что-то кому-то доказывать", – написала Шустрова.

В подтверждение своей мысли она предметно сравнила видеообращения Зеленского и Порошенко.

"Зеленский весь на пафосе. Снимает яркое видео, зачитывает прописанный и выверенный текст с грамматическими ошибками, в котором пытается уколоть Порошенко. Весь смысл "презентации" в том, чтобы показать: вот, смотрите, какой я смелый, роль президента Голобородько мне не только по приколу, но и по плечу. У Порошенко вместо этого позиция сформировавшегося политика, которому не нужно создавать шоу, чтобы его услышали. Он просто заходит в кадр и говорит. Чтобы донести свое мнение, ему не нужна яркая картинка, коптеры и постпродакшн. Порошенко принимает вызов. Дебаты состоятся при любой погоде и на любой площадке, несмотря на все возможные провокации", – констатировала журналистка.

Она ответила, что креативные замыслы режиссеров ролика Зеленского, вероятно, имели целью повлиять на избирателей.

"Но мы оцениваем не художественное мастерство, а выбираем между персоналиями: инфантильным мальчуганом, который каждый час меняет решение и до сих пор не определился, куда он нас поведет – в Россию или ЕС, и смелым, уверенным в себе лидером, который знает, как защищать и развивать страну, не сворачивая с избранного пути в Европу", – заключила Татьяна Шустрова.