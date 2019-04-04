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Можно и без кандидатов. Председатель НСТУ заявил, что дебаты будут проведены


фото: 5.ua
Теледебаты 19 апреля обязательно состоятся на Общественном, независимо от того, придут ли кандидаты

Об этом заявил председатель НСТУ Зураб Аласания, сообщает Укринформ.

"19 числа (апреля, - ред.) между 20:00 и 21:00 дебаты будут проведены в любом варианте. То есть, имеется в виду, даже независимо от того, будут ли кандидаты, мы это время будем использовать", - сказал Аласания.

В то же время он отметил, что Общественное готово рассматривать любые другие варианты проведения теледебатов и открыто к предложениям, которые прозвучали публично.

 

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