Можно и без кандидатов. Председатель НСТУ заявил, что дебаты будут проведены

4 апреля, 2019, 16:37

Теледебаты 19 апреля обязательно состоятся на Общественном, независимо от того, придут ли кандидаты

Об этом заявил председатель НСТУ Зураб Аласания, сообщает Укринформ.

"19 числа (апреля, - ред.) между 20:00 и 21:00 дебаты будут проведены в любом варианте. То есть, имеется в виду, даже независимо от того, будут ли кандидаты, мы это время будем использовать", - сказал Аласания.

В то же время он отметил, что Общественное готово рассматривать любые другие варианты проведения теледебатов и открыто к предложениям, которые прозвучали публично.