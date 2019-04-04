Moody's не прогнозирует быстрых изменений в экономике Украины, если на выборах победит Зеленский

4 апреля, 2019, 15:43

Международное рейтинговое агентство Moody's не ожидает, что возможная победа Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов напрямую повлияет на экономику Украины

Существенных изменений в экономической или фискальной политике Украины не произойдет, поскольку премьер-министр, министры финансов, экономического развития и торговли назначаются и подотчетны парламенту, передает Зеркало недели со ссылкой на отчет агентства.

"Сильно ограниченная позиция правительства по ликвидности и минимальный доступ к рынку также дают власти мощный стимул соблюдать другие ключевые условия действующей в Украине программы stand by с Международным валютным фондом (МВФ)", - отмечается рейтинговое агентство.

Moody's ожидает, что при президентстве Владимира Зеленского, реформы, которые сейчас проводятся в стране, особенно антикоррупционные, будут в значительной степени продолжены, как и было договорено с внешними партнерами.

В то же время Moody's допускает, что эти стимулы значительно ослабнут, если экономические и финансовые условия нормализуются после президентских и парламентских выборов, поскольку неудовлетворенный спрос, вероятно, будет стимулировать экономическую активность в частном секторе, и политические риски могут снизиться, что вновь откроет доступ к рынкам.

"Итак, дальнейшая программа МВФ, вероятно, появится только после периода длительных переговоров", - делает прогноз агентство.

По мнению Moody's, гибкая платформа Зеленского предлагает пространство для будущих переговоров, но он, вероятно, столкнется с сильными помехами из-за оппозиции в парламенте, где его политическая сила пока не представлена.

Агентство отмечает, что политические последствия потенциального президентства Зеленского все еще остаются неясными, поскольку отсутствует определенность по позиции его команды в ключевых отраслях политики.

Исходя из уже сделанных заявлений кандидата, Moody's предполагает, что в случае победы Зеленский, вероятно, займет более примирительную (conciliatory) позицию по отношению к России, сохраняя при этом широко ориентированную на Европейский Союз внешнеполитическую позицию.

Это позволит заморозить конфликт, а фискальные ресурсы, освободившиеся в результате сопутствующего сокращения расходов на оборону, могут быть перенаправлены на другие политические приоритеты.