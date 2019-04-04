Moody's не прогнозирует быстрых изменений в экономике Украины, если на выборах победит Зеленский
Существенных изменений в экономической или фискальной политике Украины не произойдет, поскольку премьер-министр, министры финансов, экономического развития и торговли назначаются и подотчетны парламенту, передает Зеркало недели со ссылкой на отчет агентства.
"Сильно ограниченная позиция правительства по ликвидности и минимальный доступ к рынку также дают власти мощный стимул соблюдать другие ключевые условия действующей в Украине программы stand by с Международным валютным фондом (МВФ)", - отмечается рейтинговое агентство.
Moody's ожидает, что при президентстве Владимира Зеленского, реформы, которые сейчас проводятся в стране, особенно антикоррупционные, будут в значительной степени продолжены, как и было договорено с внешними партнерами.
В то же время Moody's допускает, что эти стимулы значительно ослабнут, если экономические и финансовые условия нормализуются после президентских и парламентских выборов, поскольку неудовлетворенный спрос, вероятно, будет стимулировать экономическую активность в частном секторе, и политические риски могут снизиться, что вновь откроет доступ к рынкам.
"Итак, дальнейшая программа МВФ, вероятно, появится только после периода длительных переговоров", - делает прогноз агентство.
По мнению Moody's, гибкая платформа Зеленского предлагает пространство для будущих переговоров, но он, вероятно, столкнется с сильными помехами из-за оппозиции в парламенте, где его политическая сила пока не представлена.
Агентство отмечает, что политические последствия потенциального президентства Зеленского все еще остаются неясными, поскольку отсутствует определенность по позиции его команды в ключевых отраслях политики.
Исходя из уже сделанных заявлений кандидата, Moody's предполагает, что в случае победы Зеленский, вероятно, займет более примирительную (conciliatory) позицию по отношению к России, сохраняя при этом широко ориентированную на Европейский Союз внешнеполитическую позицию.
Это позволит заморозить конфликт, а фискальные ресурсы, освободившиеся в результате сопутствующего сокращения расходов на оборону, могут быть перенаправлены на другие политические приоритеты.
- Напомним, первый вице-премьер министр экономического развития Степан Кубив объяснил, что может произойти с украинской экономикой, если Владимир Зеленский станет президентом.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-