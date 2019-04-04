Мэром Чикаго впервые избрали афроамериканку и открытую лесбиянку

4 апреля, 2019, 12:06

Лори Лайтфут стала первой открытой лесбиянкой, которой удалось занять пост мэра Чикаго

Об этом сообщает Chicago Tribune.

Лайтфут стала третьей по счету американкой африканского происхождения на этой должности.

На выборах, которые прошли во вторник, 26 марта Лайтфут получила почти 74% голосов избирателей, в то время как за ее оппонентку Тони Преквинкл отдали всего 26,3% голосов.

Официальная инаугурация на пост мэра запланирована на 20 мая.

Напомним, что до этого Лора Лайтфут не занимала высоких политических должностей. Она получила юридическое образование, а затем работала помощником федерального прокурора и занималась частной адвокатской практикой.