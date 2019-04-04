МАУ корректирует расписание своих рейсов на летний период

4 апреля, 2019, 18:19

Международные Авиалинии Украины меняют расписание своих летних рейсов из-за задержки поставок самолетов Boeing 737 MAX

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Основной причиной изменений стала задержка поставки самолетов Boeing 737 MAX, которые должны были начать работу на регулярных рейсах МАУ с середины апреля, говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с тем, что эксплуатация воздушных судов данного типа приостановлена до завершения расследования, поставка трех Boeing 737 MAX для авиакомпании МАУ откладывается.

Пресс-служба отмечает, что из-за отсутствия запланированных на этот период самолетов авиакомпания проводит вынужденную корректировку расписания своих рейсов. В частности изменения коснутся таких направлений, как Афины, Стамбул и Ереван, где МАУ уменьшит количество рейсов. Рейсы между Киевом и Винницей будут отменены.

В апреле, мае и июне предусматривается отмена некоторых рейсов из Киева в Запорожье, Херсон, Ивано-Франковск, Баку, Минск, Ригу, Женеву, Амман и Анкару. Пассажиры, которых коснулись изменения расписания, получат сообщения и предложения с альтернативными датами вылета или маршрутами, говорится в сообщении.