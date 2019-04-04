МАУ корректирует расписание своих рейсов на летний период
Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
Основной причиной изменений стала задержка поставки самолетов Boeing 737 MAX, которые должны были начать работу на регулярных рейсах МАУ с середины апреля, говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с тем, что эксплуатация воздушных судов данного типа приостановлена до завершения расследования, поставка трех Boeing 737 MAX для авиакомпании МАУ откладывается.
Пресс-служба отмечает, что из-за отсутствия запланированных на этот период самолетов авиакомпания проводит вынужденную корректировку расписания своих рейсов. В частности изменения коснутся таких направлений, как Афины, Стамбул и Ереван, где МАУ уменьшит количество рейсов. Рейсы между Киевом и Винницей будут отменены.
В апреле, мае и июне предусматривается отмена некоторых рейсов из Киева в Запорожье, Херсон, Ивано-Франковск, Баку, Минск, Ригу, Женеву, Амман и Анкару. Пассажиры, которых коснулись изменения расписания, получат сообщения и предложения с альтернативными датами вылета или маршрутами, говорится в сообщении.
- Напоминаем, 27 марта авиакомпания МАУ открыла продажу билетов на прямые рейсы из Херсона в болгарский Бургас . Вылеты запланированы два раза в неделю в ночное время: из Херсона в Бургас в 22:20 каждый вторник и пятницу, из Бургаса в 00:40 по средам и субботам.
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