Кличко: Столичная администрация введет прозрачные, единые правила для размещения МАФов

4 апреля, 2019, 13:06

Столичная власть настроена ввести прозрачные, единые для всех правила и честную конкуренцию по размещению МАФов в столице

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил перед началом заседания Киевсовета, пишет официальный сайт городского главы столицы.

"Мы готовы к общению с предпринимателями. Но наша задача - ввести открытые, единые для всех правила игры и честной конкуренции. Мы должны наполнять бюджет города и давать возможность бизнесу работать, но на конкурентных началах", - сказал Кличко.

Он привел пример, когда в 2015 году в бюджет города от аренды площадок для передвижной торговли поступило 280 тыс. гривень за весь год. С введением торгов через систему ProZorro прошлого года столичный бюджет получил уже 18 млн гривень.

Только одна кофейная машина, заметил Виталий Кличко, которая на прозрачных торгах выиграла право размещения торговли возле метро "Арсенальная", платит в бюджет города почти миллион гривень. В то время как МАФы, которые работают рядом по старым правилам, платят 40 тыс. гривень. Мэр назвал такую ситуацию несправедливой и неконкурентной.

Напомним, согласно предложенным правилам планируется, что киоски будут убраны с площади у метро, вдоль основных транспортных магистралей и возле остановок общественного транспорта. МАФы, которые останутся работать, будут выставляться на торги через систему ProZorro. Таким образом, будет воплощен некоррумпированный принцип - принцип чистой монетизации, когда право и разрешительные документы на размещение МАФов получает тот, кто больше заплатит в бюджет города.

В 2014 году в столице были приняты компромиссные правила размещения киосков. Тогда для стабилизации ситуации в Киеве город предоставил право МАФам, которые до апреля 2013 года стояли законно, получить документы еще на 5 лет. Их получали с 2014 года по 2018 год. Теперь постепенно действие этих документов в отдельных районах заканчивается.