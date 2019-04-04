Грузия получила противотанковые ракетные комплексы Javelin

"Мы начали закупать современную противотанковую систему. Я хочу заявить с этой высокой трибуны, что мы уже полностью закупили систему Javelin и она доставлена в Грузию. Мы также выделили в этом году 23 млн лари и аналогичная сумма была выделена США для ремонта и модернизации вертолетов. Это примерно 50 млн лари", - заявил Изория.

Как известно, переговоры Грузии с США о покупке противотанковых комплексов Javelin Грузия начались в 2017 году. Государства смогли договориться о приобретении за $75 млн 410 ракет противотанковых ракетных комплексов и 72 командно-пусковых установок. Первая партия Javelin поступила в Грузию в январе прошлого года.