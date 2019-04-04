Грузия получила противотанковые ракетные комплексы Javelin
4 апреля, 2019, 15:36
Грузия получила все противотанковые ракетные комплексы Javelin, приобретенные в США
Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория в ходе выступления в парламенте, сообщает Грузия Online.
"Мы начали закупать современную противотанковую систему. Я хочу заявить с этой высокой трибуны, что мы уже полностью закупили систему Javelin и она доставлена в Грузию. Мы также выделили в этом году 23 млн лари и аналогичная сумма была выделена США для ремонта и модернизации вертолетов. Это примерно 50 млн лари", - заявил Изория.
Как известно, переговоры Грузии с США о покупке противотанковых комплексов Javelin Грузия начались в 2017 году. Государства смогли договориться о приобретении за $75 млн 410 ракет противотанковых ракетных комплексов и 72 командно-пусковых установок. Первая партия Javelin поступила в Грузию в январе прошлого года.
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