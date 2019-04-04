Газодобывающие компании вкладывают новые инвестиции в разработку месторождений

4 апреля, 2019, 16:05

Газодобывающая отрасль требует новых инвестиций в бурение скважин. По своей специфике газодобыча сложный и затратный процесс.

В Украине достаточно газа, чтобы полностью отказаться от его импорта и даже начать экспортировать голубое топливо за границу. Для этого отрасль требует новых инвестиций в бурение скважин. По своей специфике газодобыча сложный и затратный процесс.

"За последние 6 лет ДТЭК "Нафтогаз" инвестировала в развитие около 10 млрд гривен, большую часть из которых - в новое бурение. Наша компания доказала, что наиболее перспективные запасы находятся на больших глубинах. Мы продолжаем инвестировать в бурение глубоких скважин, понимая что каждая новая скважина - это наш вклад в достижение энергетической независимости ", - говорит Генеральный директор ДТЭК "Нафтогаз"Игорь Щуров.

Компания разрабатывает Мачухское месторождение на Полтавщине. Одно из крупнейших в Украине. Его открыли и разведали еще четверть века назад. Но первый газ отсюда ушел только в 2008 году. Когда появились технологии, которые позволили бурить на глубину более 5 километров. Теперь мачухские скважины - среди самых глубоких в Европе. С 2015 года, когда Украина отказалась от российского газа, это месторождение стало стратегическим объектом по обеспечению страны голубым топливом. В будущем здесь будут добывать газ на глубине до 8 километров.

"Для того, чтобы начать бурение скважины, мы проводим колоссальную предварительную работу по оснащению самого бурового станка с необходимым инструментом. Также особое внимание уделили обучению персонала. Есть все необходимое оборудование, изготовленное по лучшим мировым образцам. Есть уверенность в безопасном и качественном строительстве скважины", - рассказывает руководитель отдела бурения ДТЭК "Нафтогаз" Виталий Иванишин.

Сегодня ДТЭК добывает 8% отечественного голубого топлива. Эксперты говорят, чтобы получать больше собственного газа, нужно изучать месторождения с помощью инноваций и новых технологий. И тогда через 5 лет Украина сможет полностью обеспечить себя газом собственной добычи. Это не только обеспечит энергетическую безопасность, но и даст возможность стабилизировать цены для потребителей.