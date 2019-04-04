Ежегодно мировые океаны загрязняет около 8 млн тонн пластика

4 апреля, 2019, 18:15

Загрязнение мировых океанов пластиком ежегодно обходится обществу в 2,5 млрд долларов ущерба

Об этом сообщает The Guardian, передает Укринформ.

"Исследования показали, что загрязнение мировых океанов пластиком ежегодно обходится обществу в миллиарды долларов в качестве убытков и потери ресурсов", - говорится в сообщении.

Ученые предупреждают, что социально-экономическая цена убытков от пластиковых отходов для мирового сообщества недооценена.

Отмечается, что загрязнение пластиком негативно сказывается на рыбном хозяйстве, аквакультуре, рекреационной деятельности и глобальном благополучии. Так, например, из-за загрязнения на 1-5% уменьшается польза, которую люди могут получать от океанов.

Согласно исследованию, опубликованному на этой неделе в бюллетене по загрязнению морской среды, оценка расходов, вытекающих из потери пользы от океанов, которую также называют стоимостью морской экосистемы, составляет до 2,5 млрд долларов в год.

Исследование также показало, что пластиковые отходы в среднем обходятся человечеству до 33 тысяч долларов за тонну, а ежегодно в мировые океаны попадает около 8 млн тонн пластика.