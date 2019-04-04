Евросоюз отказался впускать на свой рынок украинский картофель
Об этом шла речь в ходе видеоконференции между представителями Минагрополитики и Европейской комиссии, сообщает LIGA.net .
Украине посоветовали гармонизировать европейское и украинское законодательство в области картофелеводства, после чего вернуться к обсуждению перспектив украинского картофеля в Европе.
Отметим, в прошлом сезоне из-за засухи в Европе недополучили 30% урожая картофеля. Только две страны тогда имели высокие урожаи - Украина и Беларусь.
Украинские производители картофеля в 2018 году заложили на хранение 152 тыс. т картофеля, большинство которой реализовали на внутреннем рынке и экспортировали в Молдову.
Сейчас украинские картофелеводы пытаются получить от Минагрополитики европейские директивы в области картофелеводства, чтобы самостоятельно адаптировать их к отечественным реалиям.
В Украинской ассоциации производителей картофеля уверены, что украинский картофель имеет высокие шансы попасть на европейский рынок, учитывая действие ЗСТ между Украиной и ЕС, а также начатую в 2018 году гармонизацию европейского и украинского законодательства.
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