Евросоюз отказался впускать на свой рынок украинский картофель

4 апреля, 2019, 11:08

Европейский Союз отказался открыть свой рынок для картофеля с Украины. Мы должны гармонизировать законодательство в этой области с европейским

Об этом шла речь в ходе видеоконференции между представителями Минагрополитики и Европейской комиссии, сообщает LIGA.net .

Украине посоветовали гармонизировать европейское и украинское законодательство в области картофелеводства, после чего вернуться к обсуждению перспектив украинского картофеля в Европе.

Отметим, в прошлом сезоне из-за засухи в Европе недополучили 30% урожая картофеля. Только две страны тогда имели высокие урожаи - Украина и Беларусь.

Украинские производители картофеля в 2018 году заложили на хранение 152 тыс. т картофеля, большинство которой реализовали на внутреннем рынке и экспортировали в Молдову.

Сейчас украинские картофелеводы пытаются получить от Минагрополитики европейские директивы в области картофелеводства, чтобы самостоятельно адаптировать их к отечественным реалиям.

В Украинской ассоциации производителей картофеля уверены, что украинский картофель имеет высокие шансы попасть на европейский рынок, учитывая действие ЗСТ между Украиной и ЕС, а также начатую в 2018 году гармонизацию европейского и украинского законодательства.