Еще один специальный вездеход КрАЗ-6322 для ВСУ

4 апреля, 2019, 16:11

На этот раз новенькая "техничка" на базе бортового КрАЗ-6322 изготовлена Кременчугским автозаводом по заказу военных

Отличие от аналогичных машин в линейке - установленный за кабиной кран-манипулятор. Вездеход имеет стандартную комплектацию.

Его назначение - загрузка на платформу и перевозка агрегатов и оборудования, а также буксировка прицепов по всем видам дорог и в условиях бездорожья. В кабине предусмотрены места для крепления личного оружия водителя и пассажиров, установлена ​​система регулирования давления в шинах для управления автомобилем в сложных условиях непроходимой местности.

Кран - манипулятор фирмы Palfinger, установленный за кабиной, имеет грузовой момент 11,3 тм, максимальный вылет стрелы 8,2 м и грузоподъемность 6680 кг.

"Техничка" будет использоваться военными в комплексе с другой спецтехникой. Подобные спецмашины КрАЗ спроектировал и изготавливал для послевоенного возрождения Ирака почти 15 лет назад. Напомним, что в 2004 году "АвтоКрАЗ" в тяжелой конкурентной борьбе с западноевропейскими компаниями выиграл тендер, объявленный США в рамках послевоенного возрождения этой страны, на поставку крупной партии автомобилей КрАЗ разных моделей. В течение 2004-2006 годов в Ирак было отправлено около 2200 грузовиков КрАЗ различных моделей на базе КрАЗ-6322, среди которых почти две сотни авторемонтных мастерских КрАЗ-6322 ПАРМ.

Сегодня и украинские военные подчеркивают необходимость пополнения автопарков своих подразделений различной спецтехникой. Особенно не хватает полноприводных универсальных мастерских и эвакуаторов на колесах, которые могут работать в условиях полного бездорожья. Именно такими грузовиками считается техника КрАЗ - простая и лучшая из проходимости среди машин своего класса. К сожалению, предприятие не имеет того количества заказов для военных, которое способно выполнять для загрузки производственных мощностей и трудового коллектива, укрепления обороноспособности страны и развития ее экономики. КрАЗ ждет заказов военных.