Дебаты Порошенко и Зеленского: МВД готово обеспечить охрану на "Олимпийском"

4 апреля, 2019, 08:41

Подразделения МВД Украины готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на "Олимпийском" во время президентских дебатов

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Стадион - так стадион. Не впервые. Финал Лиги Чемпионов УЕФА в мае прошлого года провели без проблем. Поэтому подразделения МВД Украины: а именно Национальная полиция с ГСЧС и Национальной гвардией готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на "Олимпийском" во время президентских дебатов", - написал Шевченко.

Также он посоветовал "болельщикам из обеих команд - вести себя вежливо и правопорядок не нарушать".