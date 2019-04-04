Дебаты Порошенко и Зеленского: МВД готово обеспечить охрану на "Олимпийском"
4 апреля, 2019, 08:41
Подразделения МВД Украины готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на "Олимпийском" во время президентских дебатов
Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
"Стадион - так стадион. Не впервые. Финал Лиги Чемпионов УЕФА в мае прошлого года провели без проблем. Поэтому подразделения МВД Украины: а именно Национальная полиция с ГСЧС и Национальной гвардией готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на "Олимпийском" во время президентских дебатов", - написал Шевченко.
Также он посоветовал "болельщикам из обеих команд - вести себя вежливо и правопорядок не нарушать".
- Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Народный депутат от БПП Мария Ионова заявила, что президент не будет участвовать в дебатах, если они будут проходить на стадионе.
- Ночью 4 апреля Порошенко записал видеообращение, в котором согласился на дебаты на стадионе.
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