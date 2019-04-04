//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Дебаты Порошенко и Зеленского: МВД готово обеспечить охрану на "Олимпийском"

Подразделения МВД Украины готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на "Олимпийском" во время президентских дебатов

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Стадион - так стадион. Не впервые. Финал Лиги Чемпионов УЕФА в мае прошлого года провели без проблем. Поэтому подразделения МВД Украины: а именно Национальная полиция с ГСЧС и Национальной гвардией готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на "Олимпийском" во время президентских дебатов", - написал Шевченко.

Также он посоветовал "болельщикам из обеих команд - вести себя вежливо и правопорядок не нарушать".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 апреля, 2019 четверг

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

4 апреля, 2019 четверг

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать