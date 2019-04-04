Дебаты на "Олимпийском" придется оплатить за средства налогоплательщиков, - Айвазовская

4 апреля, 2019, 12:29

В случае проведения дебатов на НСК "Олимпийский" стадион придется оплатить из средств налогоплательщиков

Об этом написала координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в Facebook

Согласно законодательству, кандидатам в президенты Украины шоумену Владимиру Зеленскому и действующему главе государства Петру Порошенко придется либо участвовать в двух дебатах - официально организованных "Национальной общественной телерадиокомпанией" (НСТУ) и в дебатах на стадионе, или же придется оплатить из бюджетных средств аренду НСК "Олимпийский", где НСТУ организует официальные дебаты.

"Всем понятно, что более комфортной площадкой для Владимира Зеленского будет формат феерического шоу, однако для Петра Порошенко удобным является традиционная площадка. Они борются за свой интерес и результат дебатов, а я бы предложила все же подумать об условиях и законе, воздерживаясь от оскорблений и позиций сторонников каждого из них", - написала она.

По словам Айвазовской, закон дает право кандидатам проводить агитационные мероприятия, среди которых и дебаты, исключительно за счет избирательного фонда.

"Все имеют право ходить на эфиры, дебатировать, спорить и доказывать свою позицию, но если речь идет о формате стадиона, то затраты на него должны быть покрыты официально самими же кандидатами в равной пропорции", - отметила она.

В то же время Айвазовская отметила, что закон обязывает Общественного вещателя (Национальная общественная телерадиокомпания Украины, НСТУ) организовать 19 апреля дебаты на средства налогоплательщиков, но эти дебаты безвозмездно могут транслировать другие телеканалы.

"Формат дебатов на Общественном будут определять не кандидаты, а вещатель, ведущие, которые должны быть равноудаленными от всех, профессиональными. Правила устанавливает независимая медиаструктура, а не штабы кандидатов и креативные технологи. Я бы также очень рекомендовала ведущим воздерживаться от каких-либо политических заявлений", - написала координатор гражданской сети "Опора".

По ее словам, кандидатам в президенты Украины придется идти и на официальные дебаты, и на стадион. "Либо бюджетными средствами нужно оплатить "Олимпийский", где Общественное будет организовывать содержательную часть (дебатов, - ред.)", - написала Айвазовская.