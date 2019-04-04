Дебаты на "Олимпийском" могут обойтись бюджету в 240 тыс.

4 апреля, 2019, 16:31

Дебаты между кандидатами на пост президента на стадионе "Олимпийский" увеличат расходы госбюджета минимум на 120 тыс. грн

Об этом сообщила первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова (фракция "БПП") на своей странице в Facebook.

"Дебаты на стадионе увеличат расходы госбюджета на их организацию минимум на 120 тыс. грн. Именно столько стоит аренда НСК "Олимпийский" на один день. Из собственного телевизионного опыта я понимаю, что одного дня аренды стадиона не хватит, потому что технология телепризводства предусматривает подготовительный этап, установку техники, света и тому подобное. Поэтому, 120 тісяч, очевидно, нужно будет умножить на два", - отметила нардеп.

При этом она пояснила, что кандидаты на пост президента не могут оплачивать такие услуги из избирательных фондов, ведь постановление Центризбиркома об организации теледебатов предусматривает использование этих средств только на мероприятия, связанные с предвыборной агитацией.