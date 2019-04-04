Дебаты кандидатов в президенты: Супрун подсказала, где делают лучшие тесты на алкоголь и наркотики

4 апреля, 2019, 23:13

Качественные исследования по содержанию в организме наркотических веществ делают в антидопинговом центре олимпийского комитета

Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"В Украине не так много лабораторий, которые могут сделать такое исследование. Еще меньше - гарантировать, что оно будет проведено качественно. Наиболее современное оборудование для этого есть только в антидопинговом центре олимпийского комитета. Именно они в работе со спортсменами для определения, употребляют ли они запрещенные вещества. на этом оборудовании анализируют такие биологические материалы: мочу, волосы, ногти и даже кровь, где наркотики очень быстро метаболизируются. Если человек регулярно (1-2 раза в неделю) употребляет наркотики, такой метод это подтвердит. Наличие алкоголя в организме проще подтвердить, чем наркотики. Для этого используют хроматографический метод. Вместе с тем он быстрее выводится из организма", - написала Супрун.

Руководительница МЗ подчеркнула, что эксперты антидопингового центра имеют опыт предотвращения фальсификации анализов.

"В спортивных соревнованиях практика сбора образцов анализов под наблюдением экспертов. Такие мероприятия осуществляются во избежание фальсификации или подмены анализов", - пояснила Супрун.

По словам и.о. министра, тесты на содержание наркотических веществ являются достаточно сложными.

"Парадоксально, но какими бы разрушительными для нашего организма ни были наркотические вещества, их не так легко обнаружить, как кажется на первый взгляд. Вот почему спортсмены или лица, совершивших преступление, проходят тщательные обследования и сдают биологические жидкости в специальные лаборатории. Для основательного анализа необходимо специфическое оборудование, действующее по совершенно другим методам. Это должен быть длительный процесс исследования (2-3 дня) на основе аналитической химии. А именно: хромато-масс-спектромтрия. Все остальное, например тест-полоски, обещающие результат за 15 минут, не является достоверным показателем", - отметила Супрун.