ЦИК просит приостановить дискуссии вокруг дебатов
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"Центральная избирательная комиссия призывает всех субъектов избирательного процесса, телерадиокомпании, общественные организации и экспертов на данном этапе не манипулировать общественным мнением относительно проведения теледебатов", - говорится в сообщении.
В ЦИК отмечают, что теледебаты за счет средств Госбюджета проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут. Местом их проведения является местонахождение Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
Вместе с тем, кандидаты имеют право проведения предвыборной агитации в других ее формах за счет избирательного фонда.
- Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Народный депутат от БПП Мария Ионова заявила, что президент не будет участвовать в дебатах, если они будут проходить на стадионе.
- Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".
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