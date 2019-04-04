ЦИК просит приостановить дискуссии вокруг дебатов

4 апреля, 2019, 19:48

Дискуссии между субъектами избирательного процесса о месте и условиях проведения теледебатов могут быть восприняты как предвыборная агитация, а до установления результатов голосования первого тура проведение предвыборной агитации является грубым нарушением требований Закона

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Центральная избирательная комиссия призывает всех субъектов избирательного процесса, телерадиокомпании, общественные организации и экспертов на данном этапе не манипулировать общественным мнением относительно проведения теледебатов", - говорится в сообщении.

В ЦИК отмечают, что теледебаты за счет средств Госбюджета проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут. Местом их проведения является местонахождение Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Вместе с тем, кандидаты имеют право проведения предвыборной агитации в других ее формах за счет избирательного фонда.