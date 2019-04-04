Что избиратели знают о планах Зеленского и Порошенко по РФ, Донбассу и реформам. Опросы

4 апреля, 2019, 18:00

Опросы установили осведомленность избирателей Владимира Зеленского и Петра Порошенко относительно предложений кандидатов по тем или иным важных общественных проблемам

Опросы проводил Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 20 по 26 марта.

Отмечается, что сторонники Владимира Зеленского недостаточно знают о его планах по установлению мира на Донбассе: предложения известны лишь 20% избирателей кандидата в президенты (40% избирателей Порошенко).

планы политики в отношении России хорошо известны 18% избирателей Зеленского и 51% избирателей Порошенко;

хорошо известны 18% избирателей Зеленского и 51% избирателей Порошенко; по реформе ВСУ - 10% избирателей Зеленского и 48% избирателей Порошенко;

- 10% избирателей Зеленского и 48% избирателей Порошенко; по европейской интеграции - 22% и 61%;

- 22% и 61%; по вступлению в НАТО - 16% и 62%;

- 16% и 62%; по реформированию судов и правоохранительных органов знают 14% избирателей Зеленского и 28% избирателей Порошенко.

В опросе приняли участие 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Статистическая погрешность не превышает 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 10%, 1,7% - для показателей близких к 5 %.