Что избиратели знают о планах Зеленского и Порошенко по РФ, Донбассу и реформам. Опросы
4 апреля, 2019, 18:00
Опросы установили осведомленность избирателей Владимира Зеленского и Петра Порошенко относительно предложений кандидатов по тем или иным важных общественных проблемам
Опросы проводил Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 20 по 26 марта.
Отмечается, что сторонники Владимира Зеленского недостаточно знают о его планах по установлению мира на Донбассе: предложения известны лишь 20% избирателей кандидата в президенты (40% избирателей Порошенко).
- планы политики в отношении России хорошо известны 18% избирателей Зеленского и 51% избирателей Порошенко;
- по реформе ВСУ - 10% избирателей Зеленского и 48% избирателей Порошенко;
- по европейской интеграции - 22% и 61%;
- по вступлению в НАТО - 16% и 62%;
- по реформированию судов и правоохранительных органов знают 14% избирателей Зеленского и 28% избирателей Порошенко.
В опросе приняли участие 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса.
Статистическая погрешность не превышает 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 10%, 1,7% - для показателей близких к 5 %.
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