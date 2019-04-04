Беларусь принесли в жертву радиации из Чернобыля, чтобы спасти РФ, - The Guardian

4 апреля, 2019, 17:50

Южную часть Беларуси принесли в жертву, чтобы спасти Россию от радиации из Чернобыля

Об этом пишет The Guardian, передает УНИАН .

В 1986 году советский министр гидрометеорологии Юрий Израэль предстал перед горьким решением, которое ему нужно было принять. Его работой было отслеживать движение дыма из реактора Чернобыльской АЭС после взрыва, прогремевшего 26 апреля. Через 48 часов после катастрофы помощник подал советском министру грубо намеченную карту. На ней стрелка указывала на северо-восток от электростанции, а также была намечена атмосферная река диаметром 16 километров, которая разрасталась над Беларусью и двигалась в направлении России.

Если бы медленная масса радиоактивных облаков достигла Москвы, где накапливался весенний грозовой фронт, миллионы людей пострадали бы. Решение Израэля было простым. Пусть начнется дождь.

Поэтому в тот же день в аэропорту Москвы техники зарядили артиллерийские снаряды йодидом серебра. Пилоты ВВС Советского Союза сели в свои бомбардировщики Ту-16 и через час были уже в Чернобыле, где горел реактор. Там они сделали круг, следуя за погодой. Пилоты пролетели 30, 70, 100, 200 километров, преследуя черные, как чернила, валуны радиоактивных материалов. Приблизившись к облакам, они выстрелили йодидом серебра в них, чтобы вызвать дождь. В тихих городках на юге Беларуси жители наблюдали за самолетами со странным желто-серым инверсионным следом, который змейкой оставался на фоне неба.

Никто не сказал белорусам, что южную часть их республики принесли в жертву, чтобы спасти Россию. Искусственный дождь на своем пути отравил сотни тысяч белорусов, которые ничего не знали.

Общественность часто верит, что 30-километровая эвакуированная зона вокруг Чернобыля безопасно хранит всю радиацию, которая вырвалась после аварии. Туристы и журналисты ездят в украинскую зону отчуждения даже не подозревая, что еще одна такая же должна была быть на юге Беларуси. Там люди еще 15 лет жили в условиях с уровнем заражения, не ниже, чем в официальной зоне.