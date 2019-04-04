//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Байден прокомментировал обвинения в "нежелательных" прикосновениях


фото: REUTERS
Бывший вице-президент США Джо Байден, комментируя обвинения в "нежелательных" прикосновениях, пообещал в будущем быть более внимательным к уважению личного пространства

Об этом он заявил в Twitter.

"Социальные нормы меняются. Я понимаю это, и я слышал, что говорят эти женщины", - отметил Байден.

По его словам, он будет "более внимателен к уважению личного пространства в будущем"

"Это моя ответственность, и я ее выполню", - сказал он.

Ранее, две женщины обвинили Байдена, возможного кандидата в президенты США от Демократической партии, в непристойном поведении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 апреля, 2019 четверг

больше новостей

4 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать