Байден прокомментировал обвинения в "нежелательных" прикосновениях
4 апреля, 2019, 14:20
Бывший вице-президент США Джо Байден, комментируя обвинения в "нежелательных" прикосновениях, пообещал в будущем быть более внимательным к уважению личного пространства
Об этом он заявил в Twitter.
"Социальные нормы меняются. Я понимаю это, и я слышал, что говорят эти женщины", - отметил Байден.
По его словам, он будет "более внимателен к уважению личного пространства в будущем"
"Это моя ответственность, и я ее выполню", - сказал он.
Social norms are changing. I understand that, and I've heard what these women are saying. Politics to me has always been about making connections, but I will be more mindful about respecting personal space in the future. That's my responsibility and I will meet it. pic.twitter.com/Ya2mf5ODts- Joe Biden (@JoeBiden) 3 апреля 2019 г.
Ранее, две женщины обвинили Байдена, возможного кандидата в президенты США от Демократической партии, в непристойном поведении.
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