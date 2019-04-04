Байден прокомментировал обвинения в "нежелательных" прикосновениях

4 апреля, 2019, 14:20

Бывший вице-президент США Джо Байден, комментируя обвинения в "нежелательных" прикосновениях, пообещал в будущем быть более внимательным к уважению личного пространства

Об этом он заявил в Twitter.

"Социальные нормы меняются. Я понимаю это, и я слышал, что говорят эти женщины", - отметил Байден.

По его словам, он будет "более внимателен к уважению личного пространства в будущем"

"Это моя ответственность, и я ее выполню", - сказал он.

Social norms are changing. I understand that, and I've heard what these women are saying. Politics to me has always been about making connections, but I will be more mindful about respecting personal space in the future. That's my responsibility and I will meet it. pic.twitter.com/Ya2mf5ODts - Joe Biden (@JoeBiden) 3 апреля 2019 г.

Ранее, две женщины обвинили Байдена, возможного кандидата в президенты США от Демократической партии, в непристойном поведении.