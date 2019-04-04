Арсений Яценюк: Улица до бывшей площади Дзержинского переименована в честь Маккейна, воевавшего с советской империей. Правильное и важное дело
Он подчеркнул, что Джон Маккейн был не просто союзником нашего государства, "а родным собратом Украины": "Он был другом, уделял украинским вопросам много своего времени и сил. Более десятка раз он был в Киеве. Его законодательная и политическая поддержка до сих пор много значит для Украины и помогает в нашей борьбе за свободу".
Переименование бывшей улице Кудри в честь Джона Маккейна - символический акт декоммунизации Украины, подчеркнул лидер "Народного фронта": "Улица, ведущая к бывшей площади Дзержинского, переименована в честь человека, который воевал с советской империей в небе, пережил плен у промосковских коммунистов во Вьетнаме, - и до последнего вздоха продолжал борьбу за свободу народов, демократию и капитализм".
Арсений Яценюк выразил благодарность тем, кто реализовал эту инициативу: "Спасибо и моим однопартийцам, друзьям и коллегам, которые его поддерживали. Это - правильное и важное дело".
Напомним, с инициативой назвать именем сенатора Маккейна одну из центральных улиц столицы в Киевский городской совет обратилась в сентябре 2018 года парламентская фракция "Народного фронта".
4 апреля Киевский городской совет 71-м голосом принял соответствующее решение и переименовал улицу Ивана Кудри в честь Джона Маккейна.
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