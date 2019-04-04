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Акции Facebook подорожали до рекордного максимума


фото: appleinsider
Капитализация компании увеличилась с декабря на $140 млрд - до $497 млрд

Стоимость акций самой популярной в мире социальной сети Facebook достигла максимального значения за семь месяцев и составила $174,22, сообщает Investory News .

По информации издания, рыночная капитализация компании увеличилась с декабря на $140 млрд - до $497 млрд.
Позже стоимость акций компании снизилась до сих пор составляет $173,27.

Такой интерес к акциям компании может быть вызван недавним заявлением основателя Facebook Марка Цукерберга. На своей странице Цукерберг призвал правительство к более серьезному регулированию интернета и Facebook в частности.
"Я считаю, что необходима более активная роль правительств и регулирующих органов. Путем установления правил для интернета мы можем сохранить свободу людей в выражении своего мнения и сохранения их персональных данных. Нам нужны новые правила в четырех областях: вредоносный контент, предвыборные кампании, конфиденциальность и перенос данных", - написал Цукерберг.

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