Акции Facebook подорожали до рекордного максимума

4 апреля, 2019, 12:43

Капитализация компании увеличилась с декабря на $140 млрд - до $497 млрд

Стоимость акций самой популярной в мире социальной сети Facebook достигла максимального значения за семь месяцев и составила $174,22, сообщает Investory News .

По информации издания, рыночная капитализация компании увеличилась с декабря на $140 млрд - до $497 млрд.

Позже стоимость акций компании снизилась до сих пор составляет $173,27.

Такой интерес к акциям компании может быть вызван недавним заявлением основателя Facebook Марка Цукерберга. На своей странице Цукерберг призвал правительство к более серьезному регулированию интернета и Facebook в частности.

"Я считаю, что необходима более активная роль правительств и регулирующих органов. Путем установления правил для интернета мы можем сохранить свободу людей в выражении своего мнения и сохранения их персональных данных. Нам нужны новые правила в четырех областях: вредоносный контент, предвыборные кампании, конфиденциальность и перенос данных", - написал Цукерберг.