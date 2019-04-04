//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Адвокат "украинского диверсанта" обжалует приговор

Адвокат украинца Владимира Дудки Сергей Легостов назвал 14-летний срок лишения свободы "чрезмерным" и намерен обжаловать его

Об этом сообщает "Крим.Реалии".

"Мы считаем приговор (в отношении Дудки, - ред.) незаконным и необоснованным, намерены его обжаловать в 10-дневный срок", - сообщил Легостов.

Адвокат рассказал о грубых фальсификациях в ходе следствия, отметив, что его подзащитный был "удобным для того обвинения, которое ему предъявили".

  • Напомним, оккупационный Севастопольский городской суд приговорил украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которых власти РФ обвиняют в подготовке диверсий, к 14 годам лишения свободы каждого.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 апреля, 2019 четверг

больше новостей

4 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать