Адвокат "украинского диверсанта" обжалует приговор
4 апреля, 2019, 21:18
Адвокат украинца Владимира Дудки Сергей Легостов назвал 14-летний срок лишения свободы "чрезмерным" и намерен обжаловать его
Об этом сообщает "Крим.Реалии".
"Мы считаем приговор (в отношении Дудки, - ред.) незаконным и необоснованным, намерены его обжаловать в 10-дневный срок", - сообщил Легостов.
Адвокат рассказал о грубых фальсификациях в ходе следствия, отметив, что его подзащитный был "удобным для того обвинения, которое ему предъявили".
- Напомним, оккупационный Севастопольский городской суд приговорил украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которых власти РФ обвиняют в подготовке диверсий, к 14 годам лишения свободы каждого.
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