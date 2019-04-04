Адвокат "украинского диверсанта" обжалует приговор

4 апреля, 2019, 21:18

Адвокат украинца Владимира Дудки Сергей Легостов назвал 14-летний срок лишения свободы "чрезмерным" и намерен обжаловать его

Об этом сообщает "Крим.Реалии".

"Мы считаем приговор (в отношении Дудки, - ред.) незаконным и необоснованным, намерены его обжаловать в 10-дневный срок", - сообщил Легостов.

Адвокат рассказал о грубых фальсификациях в ходе следствия, отметив, что его подзащитный был "удобным для того обвинения, которое ему предъявили".