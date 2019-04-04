5G-интернет первой в мире запустила Южная Корея. На два дня раньше, чем планировали
4 апреля, 2019, 14:11
В Южной Корее четыре мобильных оператора объявили о полноценном запуске мобильного интернета пятого поколения (5G)
Об этом сообщает Reuters .
3 апреля в стране состоялся запуск новой мобильной сети. Отмечается, что услуги 5G-интернета пока предлагают три мобильных оператора Южной Кореи.
Запуск 5G состоялся на 2 дня раньше, чем планировалось, потому, что ведущие телекоммуникационные компании мира соревновались в первенстве по запуску нового стандарта связи.
Также о запуске 5G-сети в Корее сообщил один из крупнейших телеком-операторов США - Verizon Communications.
Отметим, что технология 5G позволяет использовать интернет, скорость которого превышает 4G в 20 раз, а в некоторых случаях скорость 5G может быть больше даже в 100 раз.
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