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4 апреля в Украине. Синоптик сказала, где будет сухо, а где пройдут дожди

4 апреля почти по всей территории ожидается сухая и ясная погода, однако на восточной Украине возможен мокрый снег

Об этом рассказала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

На западе Украины ожидается погода солнечная, конечно, но ветреная. Температура +10...+15.

В северной части Украины будет несколько ниже температура воздуха - +8...+12, также без осадков и будет солнце.

На восточной Украине без существенных осадков, местами мокрый снег, температура +3..+7.

Центральная часть Украины завтра будет принадлежать сухой воздушной массе, будет солнце и температура воздуха +8...+12.

По словам Диденко, на юге Украины осадков не ожидается, однако может быть порывистый ветер, +9...+13. Холодное море пока отдает свежесть материку.

В Киеве завтра ожидается погода сухая, +10...+11.

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