4 апреля в Украине. Синоптик сказала, где будет сухо, а где пройдут дожди
4 апреля, 2019, 06:30
4 апреля почти по всей территории ожидается сухая и ясная погода, однако на восточной Украине возможен мокрый снег
Об этом рассказала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
На западе Украины ожидается погода солнечная, конечно, но ветреная. Температура +10...+15.
В северной части Украины будет несколько ниже температура воздуха - +8...+12, также без осадков и будет солнце.
На восточной Украине без существенных осадков, местами мокрый снег, температура +3..+7.
Центральная часть Украины завтра будет принадлежать сухой воздушной массе, будет солнце и температура воздуха +8...+12.
По словам Диденко, на юге Украины осадков не ожидается, однако может быть порывистый ветер, +9...+13. Холодное море пока отдает свежесть материку.
В Киеве завтра ожидается погода сухая, +10...+11.
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