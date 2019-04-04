20 минут на природе могут снизить уровень стресса, - исследование

4 апреля, 2019, 13:02

Психологи из Мичиганского университета провели простой эксперимент, который показал, что 20 минут в день на природе достаточно, чтобы значительно снизить уровень кортизола

Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

По словам авторов, они опирались на распространенное мнение о том, что единение с природой снижает уровень стресса. До этого не было исследований, подтверждающих это предположение напрямую. Психологи решили поставить эксперимент, который бы опроверг или доказал это.

Они отобрали 36 добровольцев, которые живут в городе. В течение восьми недель им предлагалось находиться рядом с природой минимум три раза в неделю. Продолжительность каждой сессии составляла минимум 10 минут.

Раз в две недели исследователи замеряли уровень кортизола - так называемого гормона стресса - в слюне до и после процедуры. Во время напряженных для организма ситуаций кортизол помогает не допустить критического изменения артериального давления и активизирует работу мышц, снижая в них расходы глюкозы.

"Участники свободно выбирали время суток, продолжительность и места для сессий. Главное условие заключалось в том, чтобы люди почувствовали, что они находятся рядом с природой. Ограничения также имели месо: они должны были выходить днем, когда светит солнце, и в настоящее время отказаться от любых других занятий, включая аэробику, чтение или общение в социальных сетях ", - говорит ведущая автор статьи МериКароль Хантер.

Зависимость уровня кортизола от времени, проведенного на природе: синяя полоса - снижение гормона в течение дня, красная полоса - суммирование эффектов от природы и постепенного снижения / © Frontiers in Psychology

С течением дня уровень кортизола в организме снижается естественным образом. Исследователи учитывали это при проведении эксперимента. Несмотря на этот эффект, результаты оказались однозначными: 20 минут в день достаточно, чтобы существенно снизить уровень кортизола, как показано на графике. Авторы надеются, что их работа поможет внедрить новый подход к областям, посвященным снижению стресса.