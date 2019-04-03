За время агрессии России на Донбассе от мин погибли 27 детей

3 апреля, 2019, 15:35

С начала вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе вследствие подрыва на минах погибли 269 гражданских лиц, 27 из которых - дети.

Об этом сообщил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины полковник Максим Комиссаров, передает Укринформ.

"С начала вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей вследствие подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали 833 гражданских лица, из них 269 человек погибли, 564 - ранены. Из этих 833-х человек, к сожалению, 125 детей, 27 из которых погибли и 98 ранены", - сказал Комиссаров.

По его словам, по личному составу ВСУ на минно-взрывных устройствах пострадали 1032 человека, из которых 228 погибли.

Он также сообщил, что сейчас территория Украины, которая считается загрязненной взрывоопасными предметами, составляет примерно 16 тыс. кв. км.