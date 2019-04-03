За разделением украинской газотранспортной системы будут следить эксперты из ЕС, - Нафтогаз

3 апреля, 2019, 09:33

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" привлекла к подготовке анбандлинга экспертов европейских энергетических компаний

Об этом в Facebook сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, "Нафтогаз", "Укртрансгаз" и "Магистральные газопроводы Украины" подписали соглашение о создании рабочей группы с представителями GRT Gaz SA (Франция), NV Nederlandse Gasunie (Нидерланды), SNAM S. pA (Италия), Eustream as ( Словакия) и Flyxys SA (Бельгия).

"Эксперты этих европейских компаний сопровождать процесс создания независимого оператора ГТС Украины и его сертификации, предоставлять необходимые консультации. Рад приветствовать европейских специалистов в команде с анбандлинга", - добавил Коболев.