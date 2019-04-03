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За разделением украинской газотранспортной системы будут следить эксперты из ЕС, - Нафтогаз

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" привлекла к подготовке анбандлинга экспертов европейских энергетических компаний

Об этом в Facebook сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, "Нафтогаз", "Укртрансгаз" и "Магистральные газопроводы Украины" подписали соглашение о создании рабочей группы с представителями GRT Gaz SA (Франция), NV Nederlandse Gasunie (Нидерланды), SNAM S. pA (Италия), Eustream as ( Словакия) и Flyxys SA (Бельгия).

"Эксперты этих европейских компаний сопровождать процесс создания независимого оператора ГТС Украины и его сертификации, предоставлять необходимые консультации. Рад приветствовать европейских специалистов в команде с анбандлинга", - добавил Коболев.

  • Напомним, анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности Оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.

  • В соответствии с Законом о рынке газа отделение оператора ГТС должно было завершиться до 1 июня 2016 В НАК задержку в разделе ГТС объясняют задержкой с решением правительства.

  • Ранее, Национальная акционерная компания "Нафтогаз" в январе 2020 выровняет цены на газ для населения с рыночными.

  • НАК "Нафтогаз Украины" планирует завершить анбандлинг и привлечь международного партнера к управлению газотранспортной системой уже к концу 2019 года.

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