Из-за прически экс-игрока "Шахтера" ошибочно засчитали гол "Челси"
Об этом сообщает Sky Sports .
Экс-защитник "Ливерпуля", а ныне футбольный эксперт, Джейми Каррагер рассказал о ситуации, когда "Челси" ошибочно засчитали гол в ворота "Кардиффа".
Эксперт Sky Sports предположил, что обзор лайнсмена заблокировала прическа Виллиана, тем самым не дав тому разглядеть офсайд у Аспиликуэта. Аналитик просит не обвинять судей.
"Безусловно, я сочувствую им, поскольку в этой ситуации сложно было показать офсайд. Получился довольно тяжелый эпизод, такое случается нечасто. Я понимаю реакцию Нила Ворнока, но мы хороший обзор в данной ситуации. Я разговаривал с главой судейского комитета Англии и согласился со мной - это был достаточно тяжелый игровой момент для судейской бригады ", - сказал Каррагер.
Sky Sports использует виртуальную реальность в анализе матчей: эксперты имеют возможность видеть и анализировать моменты игры с любой точки поля - все очень детализировано.
"Кардифф" мог взять 3 очка в матче с "Челси", что помогло бы ему в борьбе за сохранение места в АПЛ, но уступил - 1: 2.
- Напомним, 7 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы гол Виллиана со штрафного помог "Челси" победить "Динамо" (3: 0).
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