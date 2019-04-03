Из-за прически экс-игрока "Шахтера" ошибочно засчитали гол "Челси"

3 апреля, 2019, 14:30

Пышная прическа экс-полузащитника "Шахтера" Виллиана помешала арбитру увидеть офсайд у игрока "Челси" в матче с "Кардиффом"

Об этом сообщает Sky Sports .

Экс-защитник "Ливерпуля", а ныне футбольный эксперт, Джейми Каррагер рассказал о ситуации, когда "Челси" ошибочно засчитали гол в ворота "Кардиффа".

Эксперт Sky Sports предположил, что обзор лайнсмена заблокировала прическа Виллиана, тем самым не дав тому разглядеть офсайд у Аспиликуэта. Аналитик просит не обвинять судей.

"Безусловно, я сочувствую им, поскольку в этой ситуации сложно было показать офсайд. Получился довольно тяжелый эпизод, такое случается нечасто. Я понимаю реакцию Нила Ворнока, но мы хороший обзор в данной ситуации. Я разговаривал с главой судейского комитета Англии и согласился со мной - это был достаточно тяжелый игровой момент для судейской бригады ", - сказал Каррагер.

Sky Sports использует виртуальную реальность в анализе матчей: эксперты имеют возможность видеть и анализировать моменты игры с любой точки поля - все очень детализировано.

"Кардифф" мог взять 3 очка в матче с "Челси", что помогло бы ему в борьбе за сохранение места в АПЛ, но уступил - 1: 2.