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Инженеры разработали видеорегистратор, который следит за водителем и может его разбудить

Стартап AirVizon запустит производство 360-градусный видеорегистратор Vezo 360 с технологией распознавания лиц

Устройство будет определять степень усталости водителя и разбудит его, если тот начнет засыпать, пишет New Atlas.

Vezo 360 использует машинное обучение, чтобы выявить признаки усталости у водителя. Устройство с помощью камеры следит за движением и формой глаз и рта водителя - если нейросеть замечает, что водитель начинает засыпать, она выдает сигнал, который должен разбудить его.

Видеорегистратор легко снимается с крепления на лобовом стекле автомобиля и может быть использован в качестве портативной камеры.

Разработчики Vezo 360 рассчитывают начать поставки устройства уже в сентябре 2019 года  - кампания уже достигла цели финансирования в $25 тыс.

Более подробно о переутомлении за рулем, оптимальном времени сна и ответе на вопрос "можно ли отоспаться за всю неделю?" читайте в материале " Быть пьяными без вина. Как сон делает из нас" живых зомби "и чем это грозит".

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