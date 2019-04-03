Инженеры разработали видеорегистратор, который следит за водителем и может его разбудить
Устройство будет определять степень усталости водителя и разбудит его, если тот начнет засыпать, пишет New Atlas.
Vezo 360 использует машинное обучение, чтобы выявить признаки усталости у водителя. Устройство с помощью камеры следит за движением и формой глаз и рта водителя - если нейросеть замечает, что водитель начинает засыпать, она выдает сигнал, который должен разбудить его.
Видеорегистратор легко снимается с крепления на лобовом стекле автомобиля и может быть использован в качестве портативной камеры.
Разработчики Vezo 360 рассчитывают начать поставки устройства уже в сентябре 2019 года - кампания уже достигла цели финансирования в $25 тыс.
Более подробно о переутомлении за рулем, оптимальном времени сна и ответе на вопрос "можно ли отоспаться за всю неделю?" читайте в материале " Быть пьяными без вина. Как сон делает из нас" живых зомби "и чем это грозит".
- Ученые из Сеульского университета выяснили, что развитие метаболического синдрома после 40 лет связано с недостаточной или, наоборот, чрезмерной продолжительностью сна.
- Ученые обнаружили, что роль наследственности в раннем развитии интеллекта часто преувеличивают, а на формирование IQ значительно больше влияют среда и образование в начале жизни.
- Канадские ученые опубликовали исследование, в котором дали подробные инструкции для создания нового вируса оспы. Научное сообщество считает, что это ставит мир под угрозу.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-