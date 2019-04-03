Выборы в Европарламент: Цукерберг не может гарантировать, что Facebook не используют для вмешательства

3 апреля, 2019, 18:24

Facebook гораздо лучше, чем в 2016 году, на президентских выборах в США, борется с вмешательством в выборы, но не может гарантировать, что сайт не используют для подрыва выборов в Европейский парламент

Об этом заявил руководитель Facebook Марк Цукерберг, передает Reuters.

После того, как российские хакеры использовали Facebook и другие социальные сети, чтобы повлиять на выборы, которые привели к власти Дональда Трампа в Соединенных Штатах, Facebook заявил, что направил все свои ресурсы и персонал в защиту голосования в ЕС 26 мая.

"Это постоянная гонка вооружений, в которой мы постоянно наращиваем оборону, и правительства стран также развивают свою тактику", - рассказал Цукерберг.

Под давлением со стороны ЕС для защиты от иностранного вмешательства в будущие законодательные выборы, Facebook на прошлой неделе усилил свои правила политической рекламы в Европе.

Он также объявил о планах нарастить усилия по борьбе с дезинформацией накануне голосования и будет сотрудничать с немецким информационным агентством DPA, чтобы усилить проверку фактов.

"Здесь, в ЕС, к предстоящим выборам мы привносим полный набор всех стратегий и инструментов, которые до сих пор очень хорошо работали на многих важных выборах, поэтому я уверен в наших силах", - сказал Цукерберг.

Однако, руководитель Facebook ожидает, что некоторые страны будут продолжать пытаться вмешаться в выборы, "поэтому мы должны быть впереди и делать все, чтобы предотвратить это".