Восстанавливать авиасообщение с Россией невозможно, пока она не вернет восток и Крым в состав Украины, - Омелян

3 апреля, 2019, 18:01

Проведение переговоров с Россией о возобновлении авиасообщения недопустимо до восстановления территориальной целостности Украины

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает Интерфакс-Украина.

"После возвращения оккупированного Крыма и восточных территорий Украины, выплаты репараций за почти 400 лет оккупации мы обязательно вернемся к переговорам с Россией, Татарстаном, Чечней и Сибирью по вопросам пролета над их территориями и разрешения для авиационных компаний этих государств пролетать транзитом над территорией Украины", - заявил министр.