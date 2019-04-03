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Восстанавливать авиасообщение с Россией невозможно, пока она не вернет восток и Крым в состав Украины, - Омелян

Проведение переговоров с Россией о возобновлении авиасообщения недопустимо до восстановления территориальной целостности Украины

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает Интерфакс-Украина.

"После возвращения оккупированного Крыма и восточных территорий Украины, выплаты репараций за почти 400 лет оккупации мы обязательно вернемся к переговорам с Россией, Татарстаном, Чечней и Сибирью по вопросам пролета над их территориями и разрешения для авиационных компаний этих государств пролетать транзитом над территорией Украины", - заявил министр.

  • Напомним, что 3 апреля правительство запретило полеты между Украиной и РФ всем воздушным судам. Но исключения есть только для рейсов, необходимых для обеспечения миссий международных организаций (ООН, Красный Крест и ОБСЕ).
  • В ответ на запрет прямого воздушного сообщения Росавиация предложила Украине провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме.
  • 22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук летали в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
  • В ГПСУ отметили, что Бойко и Медведчук пересекли границу, потому что у них нет ограничений на выезд.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил, что украинское законодательство запрещает авиационное сообщение с Россией, и отметил, что Бойко и Медведчук нарушили законодательство Украины.
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