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Во Львове закрылся ресторан "Дом легенд"

Во Львове закрылся ресторан "Дом Легенд", потому что у владельца завершился срок аренды на дом

Об этом сообщил соучредитель "Холдинга эмоций! Fest" Андрей Худо в Facebook.

У ресторана завершился срок аренды на здание, в котором располагалось заведение, и владелец не захотел его продлевать.

"Но легенды имеют способность перевоплощаться, поэтому вы возможно встретите часть этой легенды в других местах во Львове ... ибо домов много, а" Дом легенд "один"! И о самом важном - весь коллектив трудоустроен в холдинге ", - написал Худо.

Декор с фасада здания уберут. А вот легендарную машину создатели заведения пообещали сохранить. По информации издания Tvoemisto.tv, ее могут установить в другом месте.

"Дом Легенд» - это семиэтажный ресторан, который работал на улице Староеврейская, 48 во Львове. Каждый вечер на фасаде дома происходит пиротехническое шоу - с ударом часов с метелевого дракона вылетают искры.

Кухня ресторана - также набор оригинальных блюд домашней кухни Европы и Украины, зготлена в печи и собственные настойки.

 
 
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