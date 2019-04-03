В Житомирской области будут судить директора интерната, который сдавал воспитанников в рабство
Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.
Отмечается, что подозреваемые использовали для трудовой эксплуатации воспитанников интерната, имеющих отклонения в психическом и физическом развитии.
В частности, подопечных с особыми потребностями, 1983, 1988, 1992 и 1994 рождения, руководитель интерната передавал своей дочери и зятю, который уже на собственном автомобиле отвозил их на объекты для выполнения физически тяжелых работ.
Воспитанники вынуждены были на рынке разгружать расфасованную в мешки лук, в лесу грузить срезанную древесину, на приусадебных участках разбрасывать чернозем, переносить песок и строительные материалы, делать ремонты помещений и в квартире зятя директора интерната.
Обвинительный акт направили в Житомирский районный суд. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без.
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