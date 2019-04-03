В Житомирской области будут судить директора интерната, который сдавал воспитанников в рабство

3 апреля, 2019, 14:49

В суд передали дело в отношении директора дома-интерната, его дочери и зятя, которые использовали в различных воспитанников с ограниченными возможностями

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

Отмечается, что подозреваемые использовали для трудовой эксплуатации воспитанников интерната, имеющих отклонения в психическом и физическом развитии.

В частности, подопечных с особыми потребностями, 1983, 1988, 1992 и 1994 рождения, руководитель интерната передавал своей дочери и зятю, который уже на собственном автомобиле отвозил их на объекты для выполнения физически тяжелых работ.

Воспитанники вынуждены были на рынке разгружать расфасованную в мешки лук, в лесу грузить срезанную древесину, на приусадебных участках разбрасывать чернозем, переносить песок и строительные материалы, делать ремонты помещений и в квартире зятя директора интерната.

Обвинительный акт направили в Житомирский районный суд. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без.