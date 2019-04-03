В Запорожье во время визита коллекторов умер человек
Об этом сообщает Форпост .
В Запорожье неизвестные пришли выселять собственников квартиры по ул. Чумаченко. Это уже второй раз к пожилым владельцев приходили с такими требованиями.
"На этот раз мужчина не выдержал: ему стало плохо, но пока ехала" скорая ", он умер", говорится в сообщении ..
Жена умершего утверждает, что коллекторы не показали никаких документов или решений суда, угрожали, "размахивали руками".
Известно, что на эту квартиру был взят долларовый кредит в одном из банков.
Когда этот банк обанкротился, все его имущество было розпрадане, в том числе, продали и эту квартиру.
Сейчас идет судебный процесс, ведь владелец квартиры находился за границей, ему не сообщили о продаже и переход права собственности.
Над делом работают следователи.
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