В Запорожье во время визита коллекторов умер человек

3 апреля, 2019, 10:03

На квартиру был долларовый кредит. Пожилой мужчина в Запорожье не пережил очередного визита коллекторов

Об этом сообщает Форпост .

В Запорожье неизвестные пришли выселять собственников квартиры по ул. Чумаченко. Это уже второй раз к пожилым владельцев приходили с такими требованиями.

"На этот раз мужчина не выдержал: ему стало плохо, но пока ехала" скорая ", он умер", говорится в сообщении ..

Жена умершего утверждает, что коллекторы не показали никаких документов или решений суда, угрожали, "размахивали руками".

Известно, что на эту квартиру был взят долларовый кредит в одном из банков.

Когда этот банк обанкротился, все его имущество было розпрадане, в том числе, продали и эту квартиру.

Сейчас идет судебный процесс, ведь владелец квартиры находился за границей, ему не сообщили о продаже и переход права собственности.

Над делом работают следователи.