В Испании церковь проводила курсы "лечение от гомосексуализма"
В рамках курсов молодых мужчин обещали "вылечить" от их сексуальных предпочтений, сообщает DW со ссылкой на газету El Diario.
В провинции Мадрид, где находится Алькала-де-Энарес, запрещено проведение подобных мероприятий. В 2016 году власти Мадрида инициировала закон, запрещающий гомофобию и дискриминации по признаку сексуальной ориентации.
Теперь местные власти уполномоченное проверить, не возбудила епархия Алькала-де-Энарес соответствующие предписания. В случае, если удастся доказать нарушение, епархии грозит штраф в размере до 45 000 евро.
В свою очередь, епархия отвергает обвинения в том, что в рамках курсов предлагалась так называемая репаративная терапия для изменения сексуальной ориентации. Как заявили в церковной администрации, речь идет преимущественно о "подготовке" в области сексуального воспитания.
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