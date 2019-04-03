В Испании церковь проводила курсы "лечение от гомосексуализма"

3 апреля, 2019, 12:13

В Испании власти начали проверку епархии города Алькала-де-Энарес, где в одной из местных церквей проводили "терапевтические курсы" для гомосексуалов

В рамках курсов молодых мужчин обещали "вылечить" от их сексуальных предпочтений, сообщает DW со ссылкой на газету El Diario.

В провинции Мадрид, где находится Алькала-де-Энарес, запрещено проведение подобных мероприятий. В 2016 году власти Мадрида инициировала закон, запрещающий гомофобию и дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

Теперь местные власти уполномоченное проверить, не возбудила епархия Алькала-де-Энарес соответствующие предписания. В случае, если удастся доказать нарушение, епархии грозит штраф в размере до 45 000 евро.

В свою очередь, епархия отвергает обвинения в том, что в рамках курсов предлагалась так называемая репаративная терапия для изменения сексуальной ориентации. Как заявили в церковной администрации, речь идет преимущественно о "подготовке" в области сексуального воспитания.