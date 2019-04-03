В Украине закупят школьных автобусов на 325 млн грн, - МОН

3 апреля, 2019, 20:56

Правительство направило на места из госбюджета 325 млн грн для покупки школьных автобусов, а еще 175 млн - на приобретение спецавтомобилей для инклюзивного-ресурсных центров

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования и науки.

Решение было принято 3 апреля для продолжения программы обеспечения школьными автобусами для подвоза детей из сельских территорий в заведения, где они смогут получить более высокий уровень образования, говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 2016-2018 годов в эту программу уже инвестировали более 840 млн грн.

По данным пресс-службы, в этом году предусмотрено еще 325 млн грн. То есть в течение последних нескольких лет инвестиции достигнут 1 миллиарда и в МОН рассчитывают, что программа продолжится и в дальнейшем.

В МОН отмечают, что закупка автобусов будет происходить на основе софинансирования с органами местного самоуправления. Документ предусматривает, что города областного значения должны доплатить при закупке автобусов не менее 30% от общей стоимости.

Для районов и ОТГ это соотношение составляет 90% на 10%, то есть местные власти должні доплатить не менее 10% собственных средств. Наиболее льготные условия для сел (поселков), имеющих статус горных населенных пунктов, и на линии соприкосновения - для них соотношение составляет 95% на 5%, говорится в сообщении.