В США закрывают скандальную программу опытов на кошках

3 апреля, 2019, 15:10

Министерство сельского хозяйства США закрывает программу исследования токсоплазмоза, в которой кошек заражали этой болезнью, изучали их состояние и яйца паразитов, после чего усыпляли

Об этом пишет NPR.

В течение 30 лет, пока шла программа, против нее выступали как активисты, так и конгрессмены обеих американских партий.

Активисты считали, что заражение токсоплазмозом в рамках этой программы происходило после того, как лабораторные кошки съедали куски мяса собак и кошек, уже зараженных этой болезнью. По данным организации White Coat Waste Project, за время существования проекта ученые усыпили не менее 3 тыс. Кошек.

При этом официальные данные говорят, что с 2013 по 2018 годы ученые усыпили не менее 239 кошек, а заражать их токсоплазмозом прекратили еще в сентябре 2018 года.

Здоровые кошки и коты, оставшиеся в живых (около 14 особей) будут жить дома в сотрудников Минздрава. По данным ведомства, в рамках проекта медикам удалось снизить распространение токсоплазмоза в США на 50%. При этом неизвестно, по какой срок и какие исходные данные брались для расчета этого показателя.