В США пройдет выставка известного украинского художника Ивана Марчука

3 апреля, 2019, 16:27

Известный украинский художник впервые за 18 лет везет в Нью-Йорк свою персональную выставку "Ivan Marchuk: Paintings", которая откроется 4 апреля в Украинском институте Америки, сообщает ArtsLooker

На ретроспективной выставке за океаном зрители смогут увидеть работы разных периодов выдающегося мастера. Захватывающие работы художника предложат его поклонникам, глубокие философские размышления над его жизненными поисками, самые ранние воспоминания, повторяющиеся мечты и пророческие видения.

Подчеркивая высокое внимание к деталям и высокоточное мастерство, авторские работы Марчука выполнены в сложной оригинальной технике, которая создана из сотен переплетенных тонких линий или нитей, усиливающих иллюзорный эффект видимой глубины, ярких эмалеобразных поверхностей и богатых градаций света. В начале своей карьеры он назвал эту манеру рисования "пльонтанизм", неологизм, происходит из украинского слова "плести".

Напомним, Иван Марчук в 1989 году вынужден был эмигрировать за границу. Долгое время жил в Австралии, Канаде и США, в 2001 году после теракта 11 сентября в Нью-Йорке вернулся в Украину.

Выставки Марчука всегда безумно популярны, в частности последнюю его ретроспективу пейзажей в Национальном музее "Киевская картинная галерея", которая продолжались три недели посетило более 15 тысяч человек, что стало рекордом для музея за последние годы.