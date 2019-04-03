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В Северной Македонии разбился самолет, четыре погибших

2 апреля вечером четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета Сессна в Северной Македонии

Об этом сообщил болгарский телеканал bTV .

Самолет разбился в горах из-за плохих погодных условий. На борту находилась семья из Болгарии - бизнесмен, его жена - известный адвокат и их дети.

Место падения самолета находится в труднодоступной местности. Спасательная операция начнется 3 апреля утром на рассвете.

Известно, что самолет следовал из курортного города Охрид в Софию.

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