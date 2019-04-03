В Северной Македонии разбился самолет, четыре погибших
3 апреля, 2019, 08:56
2 апреля вечером четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета Сессна в Северной Македонии
Об этом сообщил болгарский телеканал bTV .
Самолет разбился в горах из-за плохих погодных условий. На борту находилась семья из Болгарии - бизнесмен, его жена - известный адвокат и их дети.
Место падения самолета находится в труднодоступной местности. Спасательная операция начнется 3 апреля утром на рассвете.
Известно, что самолет следовал из курортного города Охрид в Софию.
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