В Северной Македонии разбился самолет, четыре погибших

3 апреля, 2019, 08:56

2 апреля вечером четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета Сессна в Северной Македонии

Об этом сообщил болгарский телеканал bTV .

Самолет разбился в горах из-за плохих погодных условий. На борту находилась семья из Болгарии - бизнесмен, его жена - известный адвокат и их дети.

Место падения самолета находится в труднодоступной местности. Спасательная операция начнется 3 апреля утром на рассвете.

Известно, что самолет следовал из курортного города Охрид в Софию.