В России напали на известного футбольного комментатора

3 апреля, 2019, 15:26

В Москве 2 апреля напали на известного российского футбольного комментатора Василия Уткина

Об этом сам Утикин сообщил на своем Telegram-канале.

"Мне только брызнули чем-то неизвестным в лицо. Молодой парень в капюшоне, серая худые под курткой, перед выходом из" Локо-Спорт ", у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон - для отчетности", - написал Утикин.

По словам комментатора, который ранее сотрудничал с украинскими телеканалами, вероятно его атаковали с помощью "черемухи". Он жаловался на жжение в глазах, головокружение и сладковатый запах вещества.

Позже Уткин написал, что с ним все в порядке и выложил в twitter коллаж с главным тренером сборной России Станислав Черчесов. Тем самым, журналист намекнул, что он мог быть заказчиком нападения. Уткин обвинял тренера в грязных делах с футбольными агентами на посту тренера сборной.

Коллеги, я в почти полном порядке. Не надо мне звонить, мне нечего добавить к сказанному в телеграмму. Добрых снов! pic.twitter.com/swsEqlHyQb - Василий Уткин (@radioutkin) 2 апреля 2019