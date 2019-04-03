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В России напали на известного футбольного комментатора


фото: championat.com
В Москве 2 апреля напали на известного российского футбольного комментатора Василия Уткина

Об этом сам Утикин сообщил на своем Telegram-канале.

"Мне только брызнули чем-то неизвестным в лицо. Молодой парень в капюшоне, серая худые под курткой, перед выходом из" Локо-Спорт ", у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон - для отчетности", - написал Утикин.

По словам комментатора, который ранее сотрудничал с украинскими телеканалами, вероятно его атаковали с помощью "черемухи". Он жаловался на жжение в глазах, головокружение и сладковатый запах вещества.

Позже Уткин написал, что с ним все в порядке и выложил в twitter коллаж с главным тренером сборной России Станислав Черчесов. Тем самым, журналист намекнул, что он мог быть заказчиком нападения. Уткин обвинял тренера в грязных делах с футбольными агентами на посту тренера сборной.

  • Напомним, в января 2016 года российского комментатора Василия Уткина отстранили от эфира на канале "Матч ТВ" за то, что он комментировал матч Лиги чемпионов в состоянии алкогольного опьянения.
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