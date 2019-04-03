В РФ умер Алексей Булдаков, который играл в фильме "Особенности национальной охоты"
3 апреля, 2019, 14:52
Актер Алексей Булдаков, исполнитель главной роли в фильме "Особенности национальной охоты", умер в возрасте 68 лет
Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на пресс-службу Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.
"Алексей Иванович Булдаков умер, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб", - сообщили изданию.
Некоторые СМИ предполагают, что у актера оторвался тромб.
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