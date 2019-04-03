В РФ отреагировали на запрет нерегулярных полетов в Украину
Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает российское издание РИА "Новости".
"Что же касается сегодняшних действий президента Украины Петра Алексеевича Порошенко, безусловно, каким-то образом отвечать на них, кроме как комментировать в эфире новостных телеканалов, не стоит. Но, конечно же, можно сожалеть, что подобные вещи дискредитируют и без того непопулярное чрезвычайно украинское руководство . И делают это не только перед собственным населением, но и перед мировым сообществом ", - заявил Слуцкий.
Напомним, в среду, 3 апреля, правительство запретило перелеты между Украиной и РФ всем воздушным судам. Запрет касается нерегулярных перелетов между Украиной и РФ самолетами, не зарегистрированными в России. Ранее запрет касался воздушных судов с российской регистрацией.
В то же время, исключение сделали только для рейсов, необходимых для обеспечения миссий международных наций (ООН, Красный Крест, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).
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