В РФ отреагировали на запрет нерегулярных полетов в Украину

3 апреля, 2019, 15:08

Представители российской власти отреагировали на решение украинского правительства о запрете нерегулярных перелетов в РФ

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает российское издание РИА "Новости".

"Что же касается сегодняшних действий президента Украины Петра Алексеевича Порошенко, безусловно, каким-то образом отвечать на них, кроме как комментировать в эфире новостных телеканалов, не стоит. Но, конечно же, можно сожалеть, что подобные вещи дискредитируют и без того непопулярное чрезвычайно украинское руководство . И делают это не только перед собственным населением, но и перед мировым сообществом ", - заявил Слуцкий.

Напомним, в среду, 3 апреля, правительство запретило перелеты между Украиной и РФ всем воздушным судам. Запрет касается нерегулярных перелетов между Украиной и РФ самолетами, не зарегистрированными в России. Ранее запрет касался воздушных судов с российской регистрацией.

В то же время, исключение сделали только для рейсов, необходимых для обеспечения миссий международных наций (ООН, Красный Крест, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).